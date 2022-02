Pressing sul Pnrr? Regioni tagliate fuori dalla spesa Inadeguate le figure professionali inviate dal governo

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accetta il bis e ilriparte in corsa da due parole chiave: Recovery Plan. Il tempo per la messa a terra dei progetti del Piano di ripresa e resilienza stringe e questo il premier Mario Draghi lo sa bene. All'indomani delle elezioni presidenziali convoca infatti “una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettividel primo semestre dell'anno”, fissata per mercoledì 2 febbraio. Tutti ministri, chiamati a raccolta, dovranno essere pronti a mettere sul tavolo tabella di marcia ed eventuali difficoltà.le figuerdalSu affari parla il capo di gabinetto di regione puglia stefanazzi Segui su affaritaliani.it

Advertising

romeoagresti : Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovame… - SoloCovid : Baby #Johnson festeggia durante il #lockdown . Chi deve dare l'esempio lo rifugge Che si dimetta! - Daniele_Manca : Il pressing di Draghi sui ministri: entro domani ditemi a che punto siete sul Pnrr e che cosa farete (il breve disc… - Rigna_risorto : RT @milan_risorto: @Rigna_risorto Analisi sul pressing semplicemente perfetta e lucidissima, da stampare nelle menti di ognuno - milan_risorto : @Rigna_risorto Analisi sul pressing semplicemente perfetta e lucidissima, da stampare nelle menti di ognuno -

Ultime Notizie dalla rete : Pressing sul

Mediagol.it

... palla che rimbalza pericolosamente a due passi da Pseftis e palla di pocofondo! 32' NASTI!!! ... solo richiamo verbale per lui 12' funziona ilalto dei rossoneri, rilancio di Rovida non ...E solo alla fine, di fronte allo stallo e dietro ildelle correnti dem, si è ritrovato a ... Che ora si dimena per denunciare chenome dell'attuale numero uno del Dis, Elisabetta Belloni , ...Fuori dal paniere principale Mps segna un +1,16% mentre il Tesoro sarebbe in pressing sull'a.d Bastianini e ne avrebbe chiesto le dimissioni. Lo spread tra Btp e Bund intanto viaggia sui 137 punti ...Al mercato piace il tandem Mattarella-Draghi, l'Istat conferma la crescita al 6,5% e il premier va in pressing sul Recovery. Ma le regioni, a che punto sono?