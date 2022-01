Poste Italiane, così si accede agli uffici postali con green pass (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si ricorda ai cittadini e ai clienti che l offerta di servizi e prodotti di Poste Italiane è disponibile anche sui canali digitali (il sito www.Poste.it e le App di Poste Italiane). 31 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si ricorda ai cittadini e ai clienti che l offerta di servizi e prodotti diè disponibile anche sui canali digitali (il sito www..it e le App di). 31 gennaio 2022

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane Poste Italiane, così si accede agli uffici postali con green pass Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del green pass per consentire l'accesso alla rete dei 13 mila uffici postali in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti ...

