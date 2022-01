Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per domani 1 febbraio rivela che il cielo per i nati del segno dei Pesci è particolarmente protetto, quindi è possibile raccogliere ciò che si è seminato dall’anno scorso! Anche chi deve ricominciare avrà buone chance, con Giove nel segno, il quadro astrologico è aperto alle novità, collaborazioni e agli accordi.Per chi sta pensando di allargare la famiglia potrebbe essere domani il giorno giusto per fare i piani, fino ad arrivare ad aprile, quando Venere potrà dare al massimo la sua influenza. Buone possibilità anche per gli incontri, i prossimi giorni potranno portare buone notizie anche in campo sentimentale!In generale state pensando di agire con calma e razionalità, per questo tutto arriverà con successo se continuerete a fare scelte e ad impegnarvi al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’diFox perrivela che il cielo per i nati del segno deiè particolarmente protetto, quindi è possibile raccogliere ciò che si è seminato dall’anno scorso! Anche chi deve ricominciare avrà buone chance, con Giove nel segno, il quadro astrologico è aperto alle novità, collaborazioni e agli accordi.Per chi sta pensando di allargare la famiglia potrebbe essereil giorno giusto per fare i piani, fino ad arrivare ad aprile, quando Venere potrà dare al massimo la sua influenza. Buone possibilità anche per gli incontri, i prossimi giorni potranno portare buone notizie anche in campo sentimentale!In generale state pensando di agire con calma e razionalità, per questo tutto arriverà con successo se continuerete a fare scelte e ad impegnarvi al ...

