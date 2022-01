Olimpiadi Pechino 2022 in tv: Eurosport trasmetterà gli eventi anche su Sky! Oltre 1200 ore di diretta con Discovery+ (Di lunedì 31 gennaio 2022) A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Pechino arriva un’importante notizia per tutti gli appassionati di sport invernali, e non: Eurosport trasmetterà l’evento anche su Sky! L’accordo prevede complessivamente Oltre 300 ore di diretta con il meglio della competizione. Le gare si potranno dunque vedere in diretta tv su Sky (sui canali 210 e 211), ma anche in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW. Per avere invece una copertura ancora più completa dell’intero evento, Discovery+ trasmetterà in diretta streaming Oltre 1200 ore live nei 19 giorni di competizione, con fino a 6 canali in contemporanea dedicati a ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) A pochi giorni dall’inizio dellediarriva un’importante notizia per tutti gli appassionati di sport invernali, e non:l’eventosuL’accordo prevede complessivamente300 ore dicon il meglio della competizione. Le gare si potranno dunque vedere intv su Sky (sui canali 210 e 211), mainstreaming su Sky Go, DAZN, NOW. Per avere invece una copertura ancora più completa dell’intero evento,instreamingore live nei 19 giorni di competizione, con fino a 6 canali in contemporanea dedicati a ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Sochi, 2014 Carolina Kostner, dopo le delusioni cocenti di Torino e Vancouver, riesce finalmente ad agguantare… - repubblica : Pechino 2022, primi casi di positività al Covid: quattro atleti bloccati - DALEX911 : Olimpiadi invernali 2022: la cerimonia di apertura. Dove vederla in tv e le ultime news - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI 2022 - Pechino, Draghi a Malagò: 'Come a Tokyo, l'Italia si farà valere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: OLIMPIADI INVERNALI 2022 - Pechino, Draghi a Malagò: 'Come a Tokyo, l'Italia si farà valere' -