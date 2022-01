Nuove regole in arrivo. Dalle mascherine all’aperto alla durata del Green Pass. Ma da domani scattato anche le sanzioni per gli over 50 No Vax (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’obbligo della mascherine all’aperto sarà, con ogni probabilità, prorogato, così come l’allungamento della chiusura delle discoteche fino al 15 febbraio. Questi i principali provvedimenti che potrebbe adottare oggi il Consiglio dei ministri. Da domani, invece, scatterà la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sono ancora vaccinati (leggi l’articolo). L’obbligo vaccinale, per la stessa fascia d’età, dal 15 febbraio varrà anche per recarsi sul posto di lavoro, senza, oltre ad essere considerati assenti ingiustificati e a non percepire lo stipendio, si rischierà una multa da 600 a 1.500 euro. Novità in arrivo anche per quanto riguarda il Green Pass, che sarà senza scadenza per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino, mentre chi ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’obbligo dellasarà, con ogni probabilità, prorogato, così come l’allungamento della chiusura delle discoteche fino al 15 febbraio. Questi i principali provvedimenti che potrebbe adottare oggi il Consiglio dei ministri. Da, invece, scatterà la sanzione di 100 euro per gli50 che non si sono ancora vaccinati (leggi l’articolo). L’obbligo vaccinale, per la stessa fascia d’età, dal 15 febbraio varràper recarsi sul posto di lavoro, senza, oltre ad essere considerati assenti ingiustificati e a non percepire lo stipendio, si rischierà una multa da 600 a 1.500 euro. Novità inper quanto riguarda il, che sarà senza scadenza per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino, mentre chi ha ...

