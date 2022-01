Nick Kyrgios attacca la stampa | “Andate al diavolo | io riempio gli stadi” Su Purcell | “Meglio vedere un muro bianco”

(Di lunedì 31 gennaio 2022)ha vinto il torneo di doppio agli Australian Open 2022 in coppia con Thanasi Kokkinakis. Un trionfo strabiliante per il binomio australiano, capace di imporsi da outsider di fronte al proprio pubblico e al termine di un cammino stupefacente in cui ha regolato coppie decisamente più rodate e blasonate. Il 26enne nativo di Camberra ha esultato ampiamente per il suo primo sigillo in un torneo dello Slam, ma poi ha avuto da ridire con lae la sua storia su Instagram è stato decisamente rovente. Come di consuetonon ha avuto peli sulla lingua e ha accusato i media di avere male interpretato le sue parole sulla connazionale Ashleigh Barty, vincitrice del singolare femminile: “almedia. Non ho detto niente di male su Ash Barty. ...

Terzo e quarto nome: Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. Hanno creato loro stessi una storia tutta particolare, riportando parecchio pubblico australiano a guardare i match di doppio a causa della ... Nick Kyrgios ha vinto il torneo di doppio agli Australian Open 2022 in coppia con Thanasi Kokkinakis. Un trionfo strabiliante per il binomio australiano, capace di imporsi da outsider di fronte al pro ... An Australian Open like no other began in controversy with the deportation of Novak Djokovic but culminated in one of the greatest comebacks in tennis history by Rafael Nadal.