Advertising

AurelianoStingi : Un ragazzo di 28 anni che muore per una malattia per la quale esiste un vaccino è una tragedia, se quel ragazzo dur… - vocidicitta : Nuovo articolo: Muore durante soccorso, parenti danneggiano ambulanza - Lasiciliaweb : Muore durante soccorsi, parenti danneggiano ambulanza Trapani. Il mezzo del 118 colpito a mazzate… - ilSicilia : #Cronaca #ambulanza Trapani, muore durante il soccorso: parenti danneggiano l’ambulanza a colpi di mazze… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore durante

ANSA Nuova Europa

Stavano prestando soccorso ad un uomo di 61 anni che a Trapani era stato colto da malore. Ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto. La morte del ...... 200 "no pass" si ritrovano in piazza San Giacomo Con l'auto contro un palo dell'illuminazione a Fiumicello,51enne I funerali di Lorenzo, morto in fabbrical'alternanza scuola - lavoro ...La morte del congiunto ha scatenato la rabbia dei parenti che con alcune mazze hanno danneggiato l'ambulanza del 118 mandando in frantumi il parabrezza e danneggiando altri vetri del mezzo.Stavano prestando soccorso ad un uomo di 61 anni che a Trapani era stato colto da malore. Ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c’e’ stato nulla da fare e l’uomo e’ deceduto. La morte del congiu ...