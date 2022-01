Mascherine all’aperto | stop all’obbligo? Cosa dicono gli esperti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Mascherina obbligatoria, tempo di dire basta al dispositivo di protezione anti covid o meglio una (probabile) proroga in Cdm alla misura anche per la zona bianca? A rispondere sono gli. Ma tra virologi, infettivologi e membri del Cts, le opinioni non sono tutte uguali. “E’ vero siamo in una fase di miglioramento” della pandemia di Covid, “ma non ne siamo usciti. C’è il desiderio di esserne già fuori, ma in realtà non lo siamo ancora e credo che possa essere utile mantenere queste indicazioni”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. “L’Italia ha sempre avuto un atteggiamento prudenziale – ricorda il medico – è chiaro che potrà sembrare ridicolo l’obbligo di mascherina se tu sei in montagna o in un paese sperduto, ma l’indicazione di ordine generale – sottolinea l’esperto – è nei contesti urbani ...