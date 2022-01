LG OLED: sponsor ufficiale del team esport Exeed (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il brand LG OLED offrirà il suo supporto al team esport Exeed per valorizzare il talento e sostenere il gaming a livello professionistico LG OLED diventa sponsor ufficiale di Exeed, organizzazione esport leader di settore in Italia, per la stagione 2022. La collaborazione, grazie a cui LG supporterà l’intero roster di videogiocatori, sarà inaugurata il 3 febbraio con la live ask2Exeed, il divertente format periodico di Exeed su Twitch durante il quale rivolgere domande e chiedere curiosità al team. LG OLED: supporta gli esport e il team Exeed La partnership rappresenta una conferma dell’impegno di LG ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il brand LGoffrirà il suo supporto alper valorizzare il talento e sostenere il gaming a livello professionistico LGdiventadi, organizzazioneleader di settore in Italia, per la stagione 2022. La collaborazione, grazie a cui LG supporterà l’intero roster di videogiocatori, sarà inaugurata il 3 febbraio con la live ask2, il divertente format periodico disu Twitch durante il quale rivolgere domande e chiedere curiosità al. LG: supporta glie ilLa partnership rappresenta una conferma dell’impegno di LG ...

