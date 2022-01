Inter, sold out per il derby: niente vendita libera (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torna la Serie A dopo il periodo dedicato alle Nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Il campionato riparte con un big match fondamentale per la corsa al titolo: sabato alle ore in 18, allo stadio San Siro di Milano, è in programma il derby tra Inter e Milan. Dopo due giornate di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torna la Serie A dopo il periodo dedicato alle Nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Il campionato riparte con un big match fondamentale per la corsa al titolo: sabato alle ore in 18, allo stadio San Siro di Milano, è in programma iltrae Milan. Dopo due giornate di L'articolo

Advertising

Inter : ??? | BIGLIETTI #DerbyMilano a un passo dal sold out! Gli ultimi tagliandi resteranno riservati ai titolari di tess… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Inter, sold out per il derby: niente vendita libera: Torna la Serie A dopo il periodo dedicato… - CalcioFinanza : #Inter, San Siro sold out per il derby con il #Milan: niente vendita libera - AFolchini : RT @Inter: ??? | BIGLIETTI #DerbyMilano a un passo dal sold out! Gli ultimi tagliandi resteranno riservati ai titolari di tessera 'Siamo No… - fedegoffi1995 : RT @Inter: ??? | BIGLIETTI #DerbyMilano a un passo dal sold out! Gli ultimi tagliandi resteranno riservati ai titolari di tessera 'Siamo No… -