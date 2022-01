Hypersport Responder - A Dubai prende servizio un'ambulanza da 400 km/h (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le forze dell'ordine di Dubai hanno sempre avuto un debole per le supercar e avevano già arruolato una Lykan tra i veicoli di servizio. Tuttavia, ma prima d'ora era stata scelta una supersportiva come ambulanza: e proprio alla Hypersport è toccato questo primato. 400 km/h per l'ambulanza da 3 milioni di euro. La biposto della W Motors è stata arruolala dalla Dubai Corporation for Ambulance Services (Dcas): ribattezzata Hypersport Responder, non solo è uno dei sette esemplari esistenti della hypercar, ma con il suo prezzo superiore ai 3 milioni di euro è anche, di gran lunga, la più cara ambulanza della storia. Con 780 CV erogati dal motore Porsche, elaborato dalla tedesca Ruf, è capace di toccare i 400 km/h e sarà sicuramente pronta a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le forze dell'ordine dihanno sempre avuto un debole per le supercar e avevano già arruolato una Lykan tra i veicoli di. Tuttavia, ma prima d'ora era stata scelta una supersportiva come: e proprio allaè toccato questo primato. 400 km/h per l'da 3 milioni di euro. La biposto della W Motors è stata arruolala dallaCorporation for Ambulance Services (Dcas): ribattezzata, non solo è uno dei sette esemplari esistenti della hypercar, ma con il suo prezzo superiore ai 3 milioni di euro è anche, di gran lunga, la più caradella storia. Con 780 CV erogati dal motore Porsche, elaborato dalla tedesca Ruf, è capace di toccare i 400 km/h e sarà sicuramente pronta a ...

Advertising

AmbulanzeEdm : Arab Health 2022: Dubai Corporation for Ambulance Services (Dcas) ha presentato 'HyperSport Responder', l'automedic… - CryAntonino : RT @emergency_live: Arab Health 2022: Dubai Corporation for Ambulance Services (Dcas) ha presentato 'HyperSport Responder', l'automedica pi… - CryAntonino : Arab Health 2022: Dubai Corporation for Ambulance Services (#Dcas) ha presentato 'HyperSport Responder', l'automedi… - emergency_live : Arab Health 2022: Dubai Corporation for Ambulance Services (Dcas) ha presentato 'HyperSport Responder', l'automedic… -