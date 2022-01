Green pass:da domani nuove regole,code per esenzione vaccino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Disagi questa mattina in via della Consolata, negli uffici del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Città di Torino, per chi deve rinnovare l'esenzione dall'obbligo vaccinale. Davanti agli uffici sin ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Disagi questa mattina in via della Consolata, negli uffici del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Città di Torino, per chi deve rinnovare l'dall'obbligo vaccinale. Davanti agli uffici sin ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - GiovaQuez : A Novara protesta contro il green pass e, di nuovo, accostamento con la shoah. Mi vergogno per voi pensando alle fa… - missypippi : RT @AndreaZhok: Ieri abbiamo appreso dall'ex ministro ed ex onorevole De Girolamo che, naturalmente, il Green Pass non è mai stato un dispo… - Carmen222485937 : @borghi_claudio E voi, la vostra caporetto come la gestirete Un consiglio, certo interessato, eliminare green pass… -