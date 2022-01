Grande Fratello Vip 6: chi sarà il primo candidato finalista secondo i sondaggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo candidato finalista del Grande Fratello Vip 6 Questa sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e come al solito ne vedremo di belle. Solo qualche ora fa infatti Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli, e ha deciso anche di togliersi la fede. Nel L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 31 gennaio 2022) IldelVip 6 Questa sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata delVip 6, e come al solito ne vedremo di belle. Solo qualche ora fa infatti Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli, e ha deciso anche di togliersi la fede. Nel L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - sienatorix : Se Delia e’ la più votata, il Grande fratello può finire! @GrandeFratello @SBruganelli @AdrianaVolpeTV @alfosignorini #GFvip - AndreaCannavo10 : @frikyfriesdone Concordo pienamente con te per me è anke il grande fratello che vuole portare sta cosa fino alla fi… - Mandrak34656126 : @Win07070 @GattellaroA In italia la, rivoluzione? Perche hanno bloccato le trasmissioni GRANDE FRATELLO E uomini e donne? -