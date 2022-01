GF Vip, diretta 31 gennaio: questa sera l'elezione del primo finalista. Gianmaria abbandona (Di lunedì 31 gennaio 2022) GF Vip, diretta 31 gennaio: questa sera eletto il primo finalista. Gianmaria abbandona . Con i due nuovi ingressi la casa si è rianimata, ma la finale si avvicina e gli animi sono sempre caldi. Non ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) GF Vip,31eletto il. Con i due nuovi ingressi la casa si è rianimata, ma la finale si avvicina e gli animi sono sempre caldi. Non ...

Advertising

GuidaTVPlus : 31-01-2022 21:11 #MediasetExtra Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa #Realityshow #Intrattenimento… - cetty_massaro : @GF_diretta Potevate gare il grande fratello solo con loro tre , invece di disturbare altri vip solo per fare numero..?????? - GossipDN : Cosa nasconde Delia Duran nel suo armadio al #gfvip? Dopo che è scoppiato il #copionegate Manila Nazzaro ha cerca… - infoitcultura : Manila Nazzaro crolla e piange al GF Vip: l’amaro sfogo in diretta - robertapergole2 : RT @Azzurra______: @anna_travaglio @Spettegulesss1 Anna, io ho seguito la diretta in questi 3 mesi, e da come scrivi si nota che non sia st… -