Formula 1, la Mercedes rassicura: superati i test per l’omologazione del telaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Mercedes rassicura tutti con un tweet: le prove necessarie per ottenere l’omologazione del telaio sono state effettuate e superate a metà gennaio. Smentite dunque le indiscrezioni che davano il telaio del progetto W13 “bocciato” alla prova dei crash test. Come comunicato dalla Mercedes, è stato il 13 gennaio il giorno in cui è stata ottenuta l’omologazione presso il centro di test, struttura riconosciuta dalla FIA, con sede a Cranfield, che ha controllato anche i telai di Red Bull e Aston Martin per la stagione 2022. Formula 1, nel 2022 vaccinazione completa obbligatoria per piloti e addetti ai lavori Proprio questi due team non hanno ancora “certificato” il superamento come ha fatto Mercedes ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Latutti con un tweet: le prove necessarie per otteneredelsono state effettuate e superate a metà gennaio. Smentite dunque le indiscrezioni che davano ildel progetto W13 “bocciato” alla prova dei crash. Come comunicato dalla, è stato il 13 gennaio il giorno in cui è stata ottenutapresso il centro di, struttura riconosciuta dalla FIA, con sede a Cranfield, che ha controllato anche i telai di Red Bull e Aston Martin per la stagione 2022.1, nel 2022 vaccinazione completa obbligatoria per piloti e addetti ai lavori Proprio questi due team non hanno ancora “certificato” il superamento come ha fattoed ...

Advertising

FormulaPassion : Nyck de Vries ha ribadito il suo orgoglio nell'aver visto il proprio nome tra i papabili per il passaggio in F1 - infoitsport : Formula 1 | Mercedes e l'appello per avere Hamilton campione: Bayer (FIA) lo derubrica d'importanza - FormulaPassion : #F1 | La @MercedesAMGF1 continua il lavoro sulla nuova vettura che sarà presentata il prossimo 18 febbraio - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | #Hamilton non si vuole ritirare, secondo Helmut #Marko - FormulaPassion : #F1 | #Hamilton non si vuole ritirare, secondo Helmut #Marko -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Mercedes Sky annuncia partnership con fondazione Hamilton - FormulaPassion.it Il futuro di Lewis Hamilton in Formula 1 non è ancora chiaro a meno di due mesi dall'inizio del mondiale 2022 ma, fortunatamente, ... istituita nell'estate 2021 dal pilota della Mercedes. Con quest'...

F1, Mercedes smentisce il fallimento dei crash test: "Superati settimane fa" La Mercedes ha smentito i rumors riguardanti il fallimento dei crash test della sua nuova monoposto. ... A poche settimane dallo spegnimento dei semafori per la nuova stagione di Formula 1 , il clima nel ...

Mercedes, conferma ufficiale: omologazione W13 completata FormulaPassion.it Formula 1, la Mercedes rassicura tutti: superati i test per l’omologazione del telaio La Mercedes rassicura tutti con un tweet: le prove necessarie per ottenere l'omologazione del telaio sono state effettuate e superate a metà gennaio. Smentite dunque le indiscrezioni che davano il tel ...

Formula 1, vaccinazione obbligatoria per la stagione 2022 Bologna, 31 gennaio 2022 - Dopo il caso Novak Djokovic l'aspetto vaccini diventa dirimente nelle varie competizioni sportive, anche nella Formula 1, che ha comunicato ... Leggi anche - Mercedes ...

Il futuro di Lewis Hamilton in1 non è ancora chiaro a meno di due mesi dall'inizio del mondiale 2022 ma, fortunatamente, ... istituita nell'estate 2021 dal pilota della. Con quest'...Laha smentito i rumors riguardanti il fallimento dei crash test della sua nuova monoposto. ... A poche settimane dallo spegnimento dei semafori per la nuova stagione di1 , il clima nel ...La Mercedes rassicura tutti con un tweet: le prove necessarie per ottenere l'omologazione del telaio sono state effettuate e superate a metà gennaio. Smentite dunque le indiscrezioni che davano il tel ...Bologna, 31 gennaio 2022 - Dopo il caso Novak Djokovic l'aspetto vaccini diventa dirimente nelle varie competizioni sportive, anche nella Formula 1, che ha comunicato ... Leggi anche - Mercedes ...