Finale dolce amaro per La sposa | Maria un esempio per tutti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ andata in onda ieri l’ultima puntata de Lasu Rai 1. E come purtroppo era stato rivelato dalle tante anticipazioni che erano circolate in rete, pere la sua famiglia ilnon è stato quello delle storie d’amore da favola anzi. Quando pensava che la sua vita si fosse incanalata sui binari giusti, tutto è cambiato. Purtroppo la presenza di Antonio, un uomo che aveva fatto parte del suo passato, un uomo ossessionato da lei, ha distrutto il sogno d’amore che si era costruita da sola. Era iniziato tutto con un matrimonio per procura, un sacrificio cheaveva fatto per la sua famiglia, senza sapere a che cosa stesse andando incontro. E poi tutto era cambiato, in meglio. Perchè lei e Italo si erano scelti, e perchè il piccolo Paolino adoravacome fosse la sua mamma. Ma ...