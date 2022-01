Exor lancia Vento, progetto che aiuta i giovani a creare startup (Di lunedì 31 gennaio 2022) Debutta Vento – Venture Originator: 30 aspiranti imprenditori, dopo aver superato un processo di selezione durato quattro mesi, iniziano un percorso che li vedrà impegnati fino a giugno nello sviluppo di un’idea imprenditoriale. Lavoreranno negli spazi dello startup Village di Ogr Tech di Torino e saranno retribuiti per il loro impegno full time. Con il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Debutta– Venture Originator: 30 aspiranti imprenditori, dopo aver superato un processo di selezione durato quattro mesi, iniziano un percorso che li vedrà impegnati fino a giugno nello sviluppo di un’idea imprenditoriale. Lavoreranno negli spazi delloVillage di Ogr Tech di Torino e saranno retribuiti per il loro impegno full time. Con il L'articolo

Stellantis, tornare ai fasti del passato non è verosimile Il Fatto Quotidiano Decolla Vento, l'incubatore di startup di Torino per business del futuro Sono passati quattro mesi da Italian Tech Week, quando è stata lanciata la ricerca degli aspiranti imprenditori per il programma Vento, Venture Originator. Trenta giovani iniziano ora un percorso che ...

Vento in poppa per le startup John Elkann e la cassaforte di famiglia Exor puntano sui giovani di Torino. Nasce così Vento - Venture Originator: 30 aspiranti imprenditori, dopo aver superato un processo di selezione durato quattro ...

