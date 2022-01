“Ero il figlio che non hai mai avuto” l’addio di Fedez alla zia, morta di Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un lutto ha colpito nelle scorse ore Fedez; la zia del cantante, cui era molto legato, è morta per complicanze legate al Covid, come si intuisce dalle parole dello stesso Fedez, che ha dato l’annuncio della scomparsa attraverso le storie pubblicate su Instagram. Fonte: instagram @FedezMi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hai detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te – le parole di Fedez – Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamnete non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia. Il cantante, che a ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un lutto ha colpito nelle scorse ore; la zia del cantante, cui era molto legato, èper complicanze legate al, come si intuisce dalle parole dello stesso, che ha dato l’annuncio della scomparsa attraverso le storie pubblicate su Instagram. Fonte: instagram @Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero ilche non hai mai. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hai detto della tua positività alin cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te – le parole di– Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamnete non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia. Il cantante, che a ...

