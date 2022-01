Dusan Vlahovic, il grande colpo della Juve a 16 anni fu bocciato dall’Atalanta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nei giorni scorsi è passato dalla Fiorentina alla Juve per 75 milioni di euro. Ma Dusan Vlahovic, il grande colpo di questo mercato di riparazione, qualche anno fa avrebbe potuto essere un giocatore dell’Atalanta. Come riportano diversi siti, infatti, il capocannoniere della nostra Serie A quando era poco più che un bambino fu proposto alla società nerazzurra. Era il 2016, primo anno dell’era Gasperini e Atalanta reduce da un tredicesimo posto in Serie A con in panchina Eddy Reja. Una dimensione per diversa da quella attuale. Il serbo aveva all’epoca 16 anni e faceva già parlare di sé per il fatto di essere nel giro della prima squadra del Partizan Belgrado. I costi dell’operazione, circa 2.5 milioni di euro, fecero però desistere dalla trattativa i ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nei giorni scorsi è passato dalla Fiorentina allaper 75 milioni di euro. Ma, ildi questo mercato di riparazione, qualche anno fa avrebbe potuto essere un giocatore dell’Atalanta. Come riportano diversi siti, infatti, il capocannonierenostra Serie A quando era poco più che un bambino fu proposto alla società nerazzurra. Era il 2016, primo anno dell’era Gasperini e Atalanta reduce da un tredicesimo posto in Serie A con in panchina Eddy Reja. Una dimensione per diversa da quella attuale. Il serbo aveva all’epoca 16e faceva già parlare di sé per il fatto di essere nel giroprima squadra del Partizan Belgrado. I costi dell’operazione, circa 2.5 milioni di euro, fecero però desistere dalla trattativa i ...

