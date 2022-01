Domenica In, Roby Facchinetti in lacrime: “Io ho perso 7 persone per il Covid”. Poi il toccante ricordo di Stefano D’Orazio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Momenti di forte commozione a Domenica In con Roby Facchinetti. L’ex cantante dei Pooh è stato ospite di Mara Venier nello spazio dedicato all’informazione sulla pandemia di Covid per ricordare l’amico e compagno di vita Stefano D’Orazio, scomparso ormai due anni fa. Una delle sue ultime apparizioni fu proprio insieme nel salotto di Domenica In, quando presentarono il brano “Rinascerò, rinascerai”, composto proprio per le vittime del coronavirus di Bergamo. Rivedendo quelle immagini, Roby Facchinetti si è commosso: “Queste immagini sono molto forti. Quello era uno dei momenti più dolorosi e duri, anche perché nella mia città non si capiva esattamente cosa stesse accadendo. C’era questo terrore per i nostri familiari e parenti. Io poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Momenti di forte commozione aIn con. L’ex cantante dei Pooh è stato ospite di Mara Venier nello spazio dedicato all’informazione sulla pandemia diper ricordare l’amico e compagno di vita, scomparso ormai due anni fa. Una delle sue ultime apparizioni fu proprio insieme nel salotto diIn, quando presentarono il brano “Rinascerò, rinascerai”, composto proprio per le vittime del coronavirus di Bergamo. Rivedendo quelle immagini,si è commosso: “Queste immagini sono molto forti. Quello era uno dei momenti più dolorosi e duri, anche perché nella mia città non si capiva esattamente cosa stesse accadendo. C’era questo terrore per i nostri familiari e parenti. Io poi ...

Advertising

FQMagazineit : Domenica In, Roby Facchinetti in lacrime: “Io ho perso 7 persone per il Covid”. Poi il toccante ricordo di Stefano… - PaolaPaolin : RT @ANDREASTAGNO56: @_bobimami Buona Domenica Roby ?????? - Gazzettino : Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime -