Cultura: Capitale 2024, Giani, 'Viareggio e Grosseto, doppia chance per la Toscana' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Firenze, 31 gen. - (Adnkronos) - Soddisfazione per l'inserimento di due città toscane tra le 10 selezionate a contendersi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2024. Lo esprime il presidente della Regione Eugenio Giani, con riferimento a Viareggio e Grosseto , entrate tra le 10 finaliste. "Conosciamo benissimo le ricchezze che la Toscana può offrire – ha commentato Giani -: dal mare alla montagna, passando per le città d'arte. La Toscana è Cultura, è la regione che può vantare un quarto dei beni Culturali italiani. Ma è anche tanto altro, un giacimento di tesori che attira turisti da tutto il mondo. Viareggio e Grosseto si contenderanno questo ambitissimo ...

