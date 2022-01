Covid, fine pandemia in vista? Galli: «Siamo ad un discorso di sfere di cristallo» (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Siamo sempre ad un discorso di sfere di cristallo. Finisco per utilizzare sempre lo stesso termine: cautela». Sono le parole con cui il professor Massimo Galli, intervenuto nel corso de L'aria che tira su La7, si è espresso sull'ipotesi che la pandemia Covid stia scemando. L'infettivologo ha scelto di utilizzare lo stesso termine, cioè cautela, «che - ha proseguito - probabilmente avrà annoiato fino in fondo tantissime persone, ma non mi sento di uscirmene con proclami di tipo ottimistico». Situazione Covid in Italia, il punto del professor Galli Nella sua analisi della situazione non ha mancato di mettere in rilievo l'evidenza di un andamento favorevole sul piano del carico sui sistemi sanitari. «C'è - ha sottolineato - una grande ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 31 gennaio 2022) «sempre ad undidi. Finisco per utilizzare sempre lo stesso termine: cautela». Sono le parole con cui il professor Massimo, intervenuto nel corso de L'aria che tira su La7, si è espresso sull'ipotesi che lastia scemando. L'infettivologo ha scelto di utilizzare lo stesso termine, cioè cautela, «che - ha proseguito - probabilmente avrà annoiato fino in fondo tantissime persone, ma non mi sento di uscirmene con proclami di tipo ottimistico». Situazionein Italia, il punto del professorNella sua analisi della situazione non ha mancato di mettere in rilievo l'evidenza di un andamento favorevole sul piano del carico sui sistemi sanitari. «C'è - ha sottolineato - una grande ...

