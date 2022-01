Covid, ancora decessi al San Pio: non ce l’hanno fatta due sanniti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoancora brutte notizie dall’ospedale San Pio di Benevento. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore: non ce l’hanno fatta un 63enne di Amorosi e una 84enne di San Marco dei Cavoti. Scende, invece, il numero delle persone ricoverate: ieri 64, oggi 58 per via delle dimissioni di quattro pazienti. Nessun nuovo ricovero: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutobrutte notizie dall’ospedale San Pio di Benevento. Due iregistrati nelle ultime 24 ore: non ceun 63enne di Amorosi e una 84enne di San Marco dei Cavoti. Scende, invece, il numero delle persone ricoverate: ieri 64, oggi 58 per via delle dimissioni di quattro pazienti. Nessun nuovo ricovero: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

AurelianoStingi : #LongCovid ho cercato di aggiungere qualche elemento a questa malattia ancora cosi sconosciuta, mi sono fatto aiuta… - fattoquotidiano : Non autosufficienza, l’Assistenza domiciliare crolla sotto il Covid e le famiglie restano sole: “Dopo due anni siam… - rtavideotaro : Covid: da domani si cambia ancora. Entrano in vigore nuove regole per chi è sprovvisto di green pass mentre, per i… - seredipityjimin : RT @seredipityjimin: Ho tanti di quei motivi per abbandonare questo social del cazzo, alcuni esempi: -AUGURATE A JUNGKOOK DI AVERE IL COVID… - greenpassnews : La 'pericolosa disinformazione' è diventata un 'fatto', vaccinato 'può ancora catturare il COVID-19' -… -