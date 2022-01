Colle, S&P: il "Mattarella bis" sosterrà la continuità politica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Standard & Poor's Global Ratings ritiene che il 'Mattarella bis' dovrebbe sostenere la continuità politica in Italia. Un secondo mandato, secondo l'agenzia di rating, 'consentirà al governo di Mario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Standard & Poor's Global Ratings ritiene che il 'bis' dovrebbe sostenere lain Italia. Un secondo mandato, secondo l'agenzia di rating, 'consentirà al governo di Mario ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Colle, S&P: il 'Mattarella bis' sosterrà la continuità politica #mattarellabis - MediasetTgcom24 : Colle, S&P: il 'Mattarella bis' sosterrà la continuità politica #mattarellabis - VAIstradeanas : 14:36 #SS1 Traffico da Cavallo Di Albenga - SS582 Colle S. Bernardo a Albenga.Velocità:14Km/h - marisa_s_43 : RT @LaVeritaWeb: La favola di un esecutivo rafforzato dal bis di Mattarella non tiene: partiti a pezzi, il premier è fiaccato dal mancato c… - martamacbeal : RT @SalvaCostanzo: Per me #DiMaio s'è gonfiato di rabbia e livore quando ha visto che il suo piano Draghi al colle, lo stesso di Renzi, Let… -