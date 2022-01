Centrodestra | Salvini “Federarci su modello repubblicano americano”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' inutile nasconderci dietro un dito. Le votazioni per il presidente della Repubblica hanno mostrato la potenziale forza, ma anche i limiti, della coalizione dicome è attualmente. Bisogna reagire e creare daccapo le condizioni del nostro stare insieme. Anche il progetto più convincente ha bisogno di una gamba politica che lo faccia camminare, di una organizzazione adeguata che metta capo a una unità di intenti e di azione pratica che valorizzi e non disperda le nostre forze. Gli attuali schemi non riescono a garantire del tutto questo ancoraggio al reale: non basta sommare le nostre forze ma è necessario che si cominci a ragionare in un'ottica veramente unitaria. E' giunto il momento di”. Così, a Il Giornale, il leader della Lega Matteo, secondo il quale “per ...

Ilin particolare ne escono con le ossa rotte da questa elezione? La coalizione è certamente in crisi. E questo è un dramma non solo per i suoi elettori, ma per il Paese. Nel ...Quando ho sceso le scale di Montecitorio e ho criticato in diretta tv la proposta die ... E conclude: 'Ilnon c'è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinque Stelle siano messi ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ inutile nasconderci dietro un dito. Le votazioni per il presidente della Repubblica hanno ...Se Silvio Berlusconi non si fosse ritirato dalla corsa per il Quirinale , avrebbe vinto. Ne è convinto Antonio Tajani , coordinatore di ...