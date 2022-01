Calendario Salto con gli sci Olimpiadi Pechino 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano ormai quattro giorni alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali die cresce di conseguenza l’attesa per le prime gare della rassegna a cinque cerchi cinese. Ilcon gli sci, che sarà di scena nel complesso di Zhangjiakou, assegnerà le prime medaglie sabato 5 febbraio nella competizione individuale femminile su trampolino piccolo. Successivamente si svolgeranno sempre sullo stesso impianto anche la gara individuale maschile (domenica 6) e l’inedita prova a squadre mista (lunedì 7), in cui ogni Nazione dovrà schierare due donne e due uomini. Nel secondo weekend della manifestazione ci si sposterà poi sul trampolino grande, che ospiterà una competizione individuale (sabato 12) ed una gara a squadre maschile (lunedì 14). L’Italia sarà presente in tutti gli eventi delspeciale ad ...

Ormai le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono alle porte, tra quattro giorni la cerimonia di apertura darà il via alla rassegna a cinque cerchi. La Combinata Nordica assegnerà tre titoli olimpici ...