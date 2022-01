Benevento | ufficiale il rinnovo di Tello fino al 2024

Leggi su anteprima24

Andrésha rinnovato il suo contratto con ilal 30 giugno. Si prolunga il rapporto tra il club sannita e il centrocampista colombiano classe '96, arrivato dalla Juventus nell'estate del 2018. Quest'anno per lui cinque gol e due assist in sedici apparizioni, di cui soltanto sei da titolare. Giocatore duttile,si sta è rivelato un valore aggiunto soprattutto nei momenti di difficoltà dell'attuale squadra. A breve taglierà anche il traguardo delle cento presenze con la maglia del(attualmente è a quota 97 tra campionato e coppa). Da poco diventato papà, ilè un'ulteriore iniezione di fiducia in vista del prosieguo di stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.