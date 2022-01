Arisa sexy su Instagram, gli scatti hot in intimo: «Ecco uno scorcio delle mie chiappe» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Arisa si mostra ancora supersexy sui social. «Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato» scrive Arisa su Instagram pubblicando una serie di scatti hot in lingerie e una lunga didascalia con l’hashtag #grazie. Non è la prima volta che Arisa si mostra in vesti sexy e questa svolta piace ai suoi utenti, che commentano: «Sei troppo femmina», «Che bomba sexy» o «Stupenda». «#eroromantica mi sta cambiando la vita – scrive nel post – , ho bisogno che lo ascoltiate ancora,che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici. Anche le vostre ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022)si mostra ancora supersui social. «Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi unomieper spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato» scrivesupubblicando una serie dihot in lingerie e una lunga didascalia con l’hashtag #grazie. Non è la prima volta chesi mostra in vestie questa svolta piace ai suoi utenti, che commentano: «Sei troppo femmina», «Che bomba» o «Stupenda». «#eroromantica mi sta cambiando la vita – scrive nel post – , ho bisogno che lo ascoltiate ancora,che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici. Anche le vostre ...

