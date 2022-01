Antonella Clerici in incognita a Sanremo 2022 in panchina con scongiuri? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembra proprio che la Rai abbia davvero messo in piedi il piano B che in qualche modo i diretti interessati hanno negati nelle ultime ore. Eppure, come si è visto anche dalle tante storie postate sui social dai protagonisti di E’ sempre mezzogiorno, la passata settimana sono state registrate le puntate che vedremo da oggi su Rai 1. Come mai rinunciare alla diretta in questi giorni così incandescenti? Il motivo sarebbe uno solo: Antonella Clerici è arrivata in incognito a Sanremo, dove, blindatissima, si prepara a un possibile subentro, qualora fosse necessario, al posto di Amadeus. Lo aveva annunciato la giornalista Leone da La Stampa una settimana fa. Lo aveva poi smentito in qualche modo la diretta interessata in una intervista. Oggi lo ribadisce anche Massimo Galanto in un articolo su Tvblog uscito pochissimi minuti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembra proprio che la Rai abbia davvero messo in piedi il piano B che in qualche modo i diretti interessati hanno negati nelle ultime ore. Eppure, come si è visto anche dalle tante storie postate sui social dai protagonisti di E’ sempre mezzogiorno, la passata settimana sono state registrate le puntate che vedremo da oggi su Rai 1. Come mai rinunciare alla diretta in questi giorni così incandescenti? Il motivo sarebbe uno solo:è arrivata in incognito a, dove, blindatissima, si prepara a un possibile subentro, qualora fosse necessario, al posto di Amadeus. Lo aveva annunciato la giornalista Leone da La Stampa una settimana fa. Lo aveva poi smentito in qualche modo la diretta interessata in una intervista. Oggi lo ribadisce anche Massimo Galanto in un articolo su Tvblog uscito pochissimi minuti ...

