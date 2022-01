VIDEO – Marocco-Italia, Console Naji socio onorario Onlus ‘E Ti Porto in Africa’ (Di domenica 30 gennaio 2022) Diventa granitico il rapPorto tra l’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti Porto in Africa’ e il Marocco. In preparazione della visita del Console generale per il sud Italia (Sicilia esclusa) Abdelkader Naji al MOA, Museo dell’Operazione Avalanche di Eboli – in occasione dell’evento ‘Il Marocco chiama…’ – il presidente fondatore della Onlus Vincenzo Mallamaci ha voluto conferirgli la carica di socio onorario. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di domenica 30 gennaio 2022) Diventa granitico il raptra l’Associazione Internazionale‘E tiine il. In preparazione della visita delgenerale per il sud(Sicilia esclusa) Abdelkaderal MOA, Museo dell’Operazione Avalanche di Eboli – in occasione dell’evento ‘Ilchiama…’ – il presidente fondatore dellaVincenzo Mallamaci ha voluto conferirgli la carica di. La Denuncia.

