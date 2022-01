VIDEO | Evacuati alcuni fan dopo che l’insegna di WrestleMania ha iniziato a sciogliersi

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 gennaio 2022) La vittoria della Royal Rumble da parte della rientrante Ronda Rousey è stata accompagnata da un problema tecnico che ha causato problemi perdei fan presenti all’evento. Per celebrare il trionfo di “Rowdy Ronda” la celebre insegna disi è illuminata con dei fuochi di artificio, tuttavia qualcosa non ha funzionato eha preso fuoco e ha. I fan posizionati al di sotto della stessa se ne sono avveduti. Evacuata una sezione dello stadio Qualcosa non ha funzionato al momento dei festeggiamenti per la vittoria della Royal Rumble da parte di Ronda Rousey.dihache è stata illuminata con dei fuochi di artificio. ...