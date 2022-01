VIDEO Egitto-Marocco 2-1 d.t.s. highlights, gol, sintesi Coppa d’Africa: Salah trascina i Faraoni in semifinale (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Egitto ha sconfitto il Marocco per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al novantesimo minuto) e si è qualificato per la semifinale della Coppa d’Africa 2022. I Faraoni si sono imposti nel rovente derby contro i Leoni dell’Atlante, andato in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun), e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la caldissima semifinale contro il Camerun padrone di casa. Coppa d’Africa 2022, Egitto-Marocco 2-1 d.t.s: Faraoni in semifinale, Salah dirompente in rimonta Il Marocco è passato in vantaggio al 7? con un rigore trasformato da Boufal, ma l’Egitto ha ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ha sconfitto ilper 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al novantesimo minuto) e si è qualificato per ladella2022. Isi sono imposti nel rovente derby contro i Leoni dell’Atlante, andato in scena allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun), e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la caldissimacontro il Camerun padrone di casa.2022,2-1 d.t.s:indirompente in rimonta Ilè passato in vantaggio al 7? con un rigore trasformato da Boufal, ma l’ha ...

