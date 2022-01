Valentina Dallari racconta senza filtri l’anoressia a Verissimo | “Penso di aver toccato veramente il fondo”

(Di domenica 30 gennaio 2022)si è fatta conoscere al grande pubblico, grazie alla sua esperienza da tronista nello studio di Uomini e Donne. La bella dj, però, dopo il suo percorso televisivo, ha dovuto affrontare un grave problema di salute.ha rischiato la vita a causa del. L’ex tronista hato la sua lunga malattia in un libro autobiografico, uscito nel 2019.hato la sua importante vicenda di vita, anche a, nella puntata del 29 gennaio.è stata ospite a ...

Advertising

zazoomblog : Verissimo Valentina Dallari si racconta: “Anoressia? Nella mia esperienza è rimasta un’ombra di insicurezza” -… - infoitcultura : Valentina Dallari, ve la ricordate? L'anoressia l'ha trasformata | Irriconoscibile - infoitcultura : Valentina Dallari, il dramma del calvario devastante | Come sta dopo Uomini e Donne - infoitcultura : La vera storia di Valentina Dallari: chi è, età, lavoro, malattia e fidanzato - infoitcultura : Valentina Dallari ieri e oggi, com’era prima di Uomini e Donne e della malattia -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Dallari

Un'ultimo successo perè stata l'uscita del suo libro intitolato Uroboro , autobiografico e che racconta i momenti di difficoltà, ma anche di speranza, che hanno travolto la ragazza ...Commozione a Verissimo per la puntata di sabato 29 gennaio. Nello studio di Canale 5 proprio davanti a Silvia Toffanin ,. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il momento più buio della sua vita: quello in cui è arrivata a pesare 37 chili. 'Tu hai rischiato di morire ', ha detto la conduttrice ...Valentina Dallari è riuscita a sconfiggere l'anoressia, dopo aver davvero rischiato. L'ex tronista ha raccontato la sua battaglia contro la malattia e i momenti più bui. Noi e i nostri fornitori archi ...In occasione del lancio del suo nuovo libro, l'ex tronista Valentina Dallari ha raccontato di nuovo il suo dramma dell'anoressia ...