Tutto pronto per Catania-Catanzaro | 21 rossazzurri a disposizione di mister Baldini

Al termine della seduta di rifinitura, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 21 calciatori per la sfida al Catanzaro, in programma oggi, domenica 30 gennaio, alle 17.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 1 Andrea Sala 12 Giuseppe Stancampiano DIFENSORI 16 Alessandro Albertini 3 Claiton Dos Santos Machado 6 Luca Ercolani 26 Filippo Lorenzini 18 Juan Cruz Monteagudo 21 Paolo Ropolo 29 Andrea Zanchi CENTROCAMPISTI 10 Kevin Biondi 23 Riccardo Cataldi 15 Jean Freddi Pascal Greco 13 Mariano Julio Izco 5 Alessandro Provenzano 8 Giacomo Rosaia 28 Pier Luigi Simonetti ATTACCANTI 33 Gabriel Bianco 24 Luca

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Senegal - Guinea Equatoriale oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d'Africa 2022 Senegal - Guinea Equatoriale sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l'orario e la diretta streaming del match valido per i quarti finale della Coppa d'Africa 2021/2022 . Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi.

Egitto - Marocco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d'Africa 2022 Egitto - Marocco sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l'orario e la diretta streaming del match valido per i quarti di finale della Coppa d'Africa 2021/2022 . Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi.

Festival di Sanremo, è tutto pronto, l’incognita Fiorello Quotidiano di Sicilia Aka 7even a Sanremo 2022 con Perfetta così: il testo Ha fatto prendere un grande spavento a tutti i suoi fan Aka 7even ma per fortuna, come si suol dire in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene. Il cantante si prepara per la sua volta al Festi ...

Egitto-Marocco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2022 Egitto-Marocco sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l'orario e la diretta streaming del match valido per i quarti di finale della Coppa d'Africa 2021/2022.

