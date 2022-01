Splendide notizie in casa Inter: Inzaghi è negativo! Ci sarà nel derby contro il Milan (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Inter sorride: arriva una splendida notizia in casa nerazzurra, il tecnico Simone Inzaghi, infatti, è tornato negativo. La guida della squadra Milanese è guarito dal Covid, dunque, sabato sarà regolarmente in panchina per l’attesissimo derby tra Inter e Milan. Inzaghi, risultato positivo al Covid il 24 gennaio, tornerà in campo già domani per allenare la sua squadra in vista del big match. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 30 gennaio 2022) L’sorride: arriva una splendida notizia innerazzurra, il tecnico Simone, infatti, è tornato negativo. La guida della squadraese è guarito dal Covid, dunque, sabatoregolarmente in panchina per l’attesissimotra, risultato positivo al Covid il 24 gennaio, tornerà in campo già domani per allenare la sua squadra in vista del big match. L'articolo CalcioWeb.

