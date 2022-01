René Robert, il “fotografo del flamenco” cade a terra nel centro di Parigi e muore congelato: nessuno si è fermato a soccorrerlo (Di domenica 30 gennaio 2022) È morto al gelo, con la faccia sul marciapiedi, nell’indifferenza totale. René Robert, “fotografo del flamenco”, se n’è andato a 84 anni lentamente, congelandosi nella notte di Parigi, a rue de Turbigo, fra la République e il Beaubourg, in pieno centro. Il fotografo è caduto a terra, forse per un malore, martedì 19 gennaio verso le 21 ed è rimasto 8 ore senza che nessuno si fermasse a soccorrerlo, a capire se avesse bisogno di qualcosa, se si sentisse male. Solo un senzatetto, alle 6 del mattino, ore dopo la caduta, si è fermato: si è accorto che quell’uomo aveva bisogno d’aiuto e che si trattava di un famoso artista, il ‘fotografo del flamenco’, celebrato in mostre ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) È morto al gelo, con la faccia sul marciapiedi, nell’indifferenza totale., “del”, se n’è andato a 84 anni lentamente, congelandosi nella notte di, a rue de Turbigo, fra la République e il Beaubourg, in pieno. Ilè caduto a, forse per un malore, martedì 19 gennaio verso le 21 ed è rimasto 8 ore senza chesi fermasse a, a capire se avesse bisogno di qualcosa, se si sentisse male. Solo un senzatetto, alle 6 del mattino, ore dopo la caduta, si è: si è accorto che quell’uomo aveva bisogno d’aiuto e che si trattava di un famoso artista, il ‘del’, celebrato in mostre ed ...

