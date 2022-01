Quirinale, Ricci (Anci): “Deprimente spettacolo della politica in questi giorni, ma con Mattarella gli italiani hanno tirato un sospiro di sollievo” (Di domenica 30 gennaio 2022) “Con l’elezione al Quirinale del presidente Mattarella gli italiani hanno tirato un sospiro di sollievo. Del resto, l’accoppiata con Draghi ha grande forza nel mondo e ha dato fiducia al Paese. Lo spettacolo della politica è stato Deprimente. Salvini ha fatto un disastro, abile e lineare il Pd di Enrico Letta. Positivi Di Maio e Renzi. Adesso bisogna ripartire e concentrarsi sulle priorità: Covid, inflazione, Pnrr e riforme”. Così Matteo Ricci, sindaco dem di Pesaro e vicepresidente dell’Anci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) “Con l’elezione aldel presidentegliundi. Del resto, l’accoppiata con Draghi ha grande forza nel mondo e ha dato fiducia al Paese. Loè stato. Salvini ha fatto un disastro, abile e lineare il Pd di Enrico Letta. Positivi Di Maio e Renzi. Adesso bisogna ripartire e concentrarsi sulle priorità: Covid, inflazione, Pnrr e riforme”. Così Matteo, sindaco dem di Pesaro e vicepresidente dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

