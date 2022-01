Quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal in carriera? Montepremi oltre i 100 milioni! Tutte le cifre (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open 2022, sconfiggendo Daniil Medvedev in un’epocale finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Lo spagnolo si è imposto grazie a una spettacolare rimonta dallo 0-2, alzando le braccia al cielo dopo oltre cinque ore di autentica battaglia. Il mancino di Manacor ha messo le mani sul 21mo Slam della sua carriera, staccando Roger Federer e Novak Djokovic in testa alla speciale classifica (lo svizzero e il serbo restano a quota 20). Il 35enne ha conquistato uno dei successi più belli della sua gloriosa carriera e ha anche rimpinguato il suo conto corrente, visto che grazie al trionfo nella terra dei canguri ha portato a casa 2,785 milioni di dollari australiani (circa 1,747 milioni di euro). L’assegno odierno, però, rappresenta soltanto una piccola parte dei ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)ha vinto gli Australian Open 2022, sconfiggendo Daniil Medvedev in un’epocale finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Lo spagnolo si è imposto grazie a una spettacolare rimonta dallo 0-2, alzando le braccia al cielo dopocinque ore di autentica battaglia. Il mancino di Manacor ha messo le mani sul 21mo Slam della sua, staccando Roger Federer e Novak Djokovic in testa alla speciale classifica (lo svizzero e il serbo restano a quota 20). Il 35enne ha conquistato uno dei successi più belli della sua gloriosae ha anche rimpinguato il suo conto corrente, visto che grazie al trionfo nella terra dei canguri ha portato a casa 2,785 milioni di dollari australiani (circa 1,747 milioni di euro). L’assegno odierno, però, rappresenta soltanto una piccola parte dei ...

