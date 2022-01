Per i prossimi tre anni in Sardegna sarà vietata la pesca dei ricci (Di domenica 30 gennaio 2022) A far data dal 22 gennaio 2022 e . Il fermo biologico per il Paracentrotus lividus è stato voluto per consentire il ripopolamento della specie messa in pericolo dall’eccessiva domanda della sua polpa da parte di alberghi e ristoranti, non solo sardi, e dalla pesca indiscriminata e spesso illegale per colmare questo fabbisogno, a discapito anche dell’ecosistema. Il divieto è stato previsto dalla legge regionale 17 del 22 novembre 2021. sarà accompagnato da una serie di indennizzi, approvati con una delibera della Giunta regionale su proposta dell’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia, a sostegno dei pescatori subacquei professionali: 400 mila euro per il 2021, 1 milione e 200 mila euro per il 2022 e il 2023, per un totale di 2 milioni e 800 mila euro. “Un fermo necessario – spiega Murgia, esponente della Giunta Solinas – per ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 30 gennaio 2022) A far data dal 22 gennaio 2022 e . Il fermo biologico per il Paracentrotus lividus è stato voluto per consentire il ripopolamento della specie messa in pericolo dall’eccessiva domanda della sua polpa da parte di alberghi e ristoranti, non solo sardi, e dallaindiscriminata e spesso illegale per colmare questo fabbisogno, a discapito anche dell’ecosistema. Il divieto è stato previsto dalla legge regionale 17 del 22 novembre 2021.accompagnato da una serie di indennizzi, approvati con una delibera della Giunta regionale su proposta dell’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia, a sostegno deitori subacquei professionali: 400 mila euro per il 2021, 1 milione e 200 mila euro per il 2022 e il 2023, per un totale di 2 milioni e 800 mila euro. “Un fermo necessario – spiega Murgia, esponente della Giunta Solinas – per ...

ItaliaViva : Alle 9 si riunirà l'assemblea dei grandi elettori di IV. Faremo di tutto per evitare reazioni di pancia e portare a… - ladyonorato : E per coerenza, oggi il nostro debito è aumentato di 1/3 grazie anche alle scelte demenziali del suo governo. Così… - lorepregliasco : Magari non sarà, ma ci sono discrete probabilità che nei prossimi giorni Matteo Renzi giochi un ruolo determinante… - ViaEmilia771 : Sono felice che #Casini non sia stato eletto PdR Pericolo Scampato... Almeno per i prossimi anni! ?? - ladrodjfiori : avviso per i prossimi giorni , mesi ecc: sto ascoltando la playlist in loop. non ho tempo di rispondervi , troppo o… -