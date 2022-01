Pedofilia | il Presidente della Cei | “Anche in Italia un’indagine sugli abusi della Chiesa”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma – Dopo il rapporto choc in Francia (leggi qui) e il caso Monaco che coinvolge il Papa emerito Joseph Ratzinger (leggi qui), ilConferenza Episcopalena, il cardinal Gualtiero Bassetti, annuncia il possibile avvio dinasessuali sui minori in ambienti ecclesiali. Nel frattempo prosegue il lavoro dei Centri di ascolto diocesani per le vittime. “Non sarà facile né rapido cambiare mentalità e modo di operare in questo ambito, ma è la sfida principale in questo momento storico”, premette il cardinale, intervistato dal Corriere. “L’obiettivo è non ripetere errori e omissioni del passato e rendere giustizia agli abusati. Ma giustizia non è giustizialismo”, precisa Bassetti. “È iniziato da diverso tempo ...