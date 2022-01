Palermo | De Rose | “Si vede la mano di Baldini Una boccata d’aria dopo KO col Latina”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Francesco Deè intervenuto nella mixed zone al seguito della vittoria delcontro il Monterosi Tuscia per 2-0 in Serie C Girone C

Ecco le formazioni ufficiali:(4 - 2 - 3 - 1) - Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; Damiani, De; Floriano, Luperini, Valente; Brunori. A disp.: Massolo, Giron, Silipo, Dall'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ' Sicuramente quando arriva un mister nuovo da la scossa '. Sono le parole di Francesco De. Il centrocampista e capitano delè intervenuto nel post partita della sfida vinta contro il Monterosi 'Baldini non devo presentarlo certo io, noi lo seguiamo - prosegue - . La sua mano ...Il Palermo batte il Monterosi 2-0 e rimane in scia play off. Buona la prima di Baldini al Barbera. Segnano Damiani e Felici nella ripresa.Francesco De Rose è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni: «Noi giochiamo sempre per vincere, dispiace se nelle ultime gare non avevamo dimostrato di giocare come abbi ...