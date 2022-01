“Non è mai stato un obiettivo”: arriva la smentita sull’attaccante (Di domenica 30 gennaio 2022) Negli ultimi giorni tante voci hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi. Gran parte di queste, però, non hanno poi dato dei riscontri. Il calciomercato è un mondo a parte, in cui interessamenti e trattative possono accendersi da un momento all’altro. TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma, però, il Napoli non avrebbe mai seguito Raspadori. L’attaccante del Sassuolo, infatti, è stato accostato agli azzurri nei giorni scorsi. Il giornalista napoletano non ha dubbi: Raspadori non è mai entrato nei radar partenopei. Di seguito il tweet. Non è mai stato un obiettivo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Negli ultimi giorni tante voci hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi. Gran parte di queste, però, non hanno poi dato dei riscontri. Il calciomercato è un mondo a parte, in cui interessamenti e trattative possono accendersi da un momento all’altro. TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma, però, il Napoli non avrebbe mai seguito Raspadori. L’attaccante del Sassuolo, infatti, èaccoagli azzurri nei giorni scorsi. Il giornalista napoletano non ha dubbi: Raspadori non è mai entrato nei radar partenopei. Di seguito il tweet. Non è maiun...

