No! La Nuova Zelanda non ha approvato una legge per l’eutanasia dei pazienti Covid-19 (Di domenica 30 gennaio 2022) Circolano diversi articoli e interventi social nei quali si sostiene che in Nuova Zelanda, secondo una «Nuova legge», i pazienti ospedalizzati Covid-19 possono morire per eutanasia «se i medici ritengono che potrebbero non sopravvivere». Diversamente a quanto affermato online, la legge non è affatto Nuova ed era stata approvata nel periodo pre pandemico senza alcun riferimento ai malati Covid-19. Per chi ha fretta La legge sull’eutanasia non è stata approvata per i malati Covid-19. La legge risale al 2019, nel periodo pre pandemico, e riguarda i malati terminali. La legge prevede che vengano rispettati specifici criteri per ottenere il ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Circolano diversi articoli e interventi social nei quali si sostiene che in, secondo una «», iospedalizzati-19 possono morire per eutanasia «se i medici ritengono che potrebbero non sopravvivere». Diversamente a quanto affermato online, lanon è affattoed era stata approvata nel periodo pre pandemico senza alcun riferimento ai malati-19. Per chi ha fretta Lasulnon è stata approvata per i malati-19. Larisale al 2019, nel periodo pre pandemico, e riguarda i malati terminali. Laprevede che vengano rispettati specifici criteri per ottenere il ...

