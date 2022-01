Muore a 61 anni Claudio Guazzaroni | icona mondiale del karate

Advertising

Agenzia_Ansa : Positiva al Covid, muore bimba di due anni. Era giunta gravissima ieri da Catanzaro a Roma #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, positiva al Covid: muore bimba di due anni #Roma - lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - luporoma78 : @lucfreemind @AleksL74 @Lisuccen Questo bambino è morto nel 2017, vuoi sapere se era vaccinato anche lui? - GDS_it : Ginevra non ce l'ha fatta, è morta di #Covid a due anni. Inutili le cure all'ospedale #BambinGesù di #Roma, era par… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

Terni, 30 gennaio 2022 - E' morto Claudio Guazzaroni , 61, direttore tecnico della Nazionale di karate che con Luigi Busà aveva conquistato un eccezionale oro alle recenti Olimpiadi di Tokyo. Nativo di Orte e ternano d'adozione, Claudio Guazzaroni è ...Poco dopo le 20:00, in via Tirabassi a San Bartolomeo di Reggio Emilia, un'autovettura è uscita di strada e dopo lo schianto contro un palo si è ribaltata intrappolando al suo interno la giovane ...Nonostante il ricovero in tre ospedali, Ginevra non ce l’ha fatta. La bimba di due anni, positiva al Covid, trasferita sabato da Catanzaro a Roma per una grave insufficienza respiratoria è ...La sposa ultima puntata, come finisce la fiction con Serena Rossi: streaming, replica, riassunto Clamorosi colpi di scena nell'ultima puntata de La sposa ...