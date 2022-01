Madri o non madri: femminismo e maternità (Di domenica 30 gennaio 2022) madri o non madri, figli o non figli, famiglia o libertà. Una discussione sempre affascinante che si è evoluta di pari passo con le conquiste che le donne hanno fatto nei decenni. Sono stata madre e non madre. Sono stata una tardoadolescente ribelle e disinibita con una voglia di famiglia pari a zero e poi ho avuto una figlia a ventinove anni sull’onda dell’entusiasmo dovendomi poi barcamenare tra tutte le conseguenze che questa scelta ha comportato. Per anni, ho creduto che mia figlia rimanesse figlia unica e io mamma single e invece mi sono ritrovata a cercare una seconda gravidanza disperatemente per due anni, arrivata dopo due aborti spontanei… Condividendo con altre donne questa esperienza dolorosa per cercare di superarla, ho scoperto che alcune di loro che pensavo non volessero figli, in realtà non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)o non, figli o non figli, famiglia o libertà. Una discussione sempre affascinante che si è evoluta di pari passo con le conquiste che le donne hanno fatto nei decenni. Sono stata madre e non madre. Sono stata una tardoadolescente ribelle e disinibita con una voglia di famiglia pari a zero e poi ho avuto una figlia a ventinove anni sull’onda dell’entusiasmo dovendomi poi barcamenare tra tutte le conseguenze che questa scelta ha comportato. Per anni, ho creduto che mia figlia rimanesse figlia unica e io mamma single e invece mi sono ritrovata a cercare una seconda gravidanza disperatemente per due anni, arrivata dopo due aborti spontanei… Condividendo con altre donne questa esperienza dolorosa per cercare di superarla, ho scoperto che alcune di loro che pensavo non volessero figli, in realtà non ...

