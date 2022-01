“Ma che ca…”. C’è posta per te, Maria De Filippi perde la pazienza con un ospite (Di domenica 30 gennaio 2022) Non siamo abituati a vedere Maria De Filippi arrabbiata. In genere rimane super partes, ma stavolta proprio non ce l’ha fatta. Siamo a C’è posta per te, il programma più seguito del sabato sera. Da una parte della busta ci sono Raffaella e Sara, figlie di Tommaso, che dopo aver lasciato la moglie si è rifatto una vita con Michela, compagna con la quale tuttora condivide la vita e dalla quale ha avuto un figlio di nome Angelo. L’uomo ha lasciato l’ex moglie e le figlie parecchio tempo fa (una aveva 2 anni, l’altra 6), quando appunto ha conosciuto Michela con cui da Napoli si è trasferito a Modena per motivi lavorativi. Da quel momento passeranno 17 anni prima che papà e figlie si risentano. Tommaso spiega a Maria De Filippi di aver provato a cercarle per tanti anni: “Da quando ho lasciato loro con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Non siamo abituati a vedereDearrabbiata. In genere rimane super partes, ma stavolta proprio non ce l’ha fatta. Siamo a C’èper te, il programma più seguito del sabato sera. Da una parte della busta ci sono Raffaella e Sara, figlie di Tommaso, che dopo aver lasciato la moglie si è rifatto una vita con Michela, compagna con la quale tuttora condivide la vita e dalla quale ha avuto un figlio di nome Angelo. L’uomo ha lasciato l’ex moglie e le figlie parecchio tempo fa (una aveva 2 anni, l’altra 6), quando appunto ha conosciuto Michela con cui da Napoli si è trasferito a Modena per motivi lavorativi. Da quel momento passeranno 17 anni prima che papà e figlie si risentano. Tommaso spiega aDedi aver provato a cercarle per tanti anni: “Da quando ho lasciato loro con la ...

