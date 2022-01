Inter al lavoro per il rinnovo di un top: in caso di rifiuto c’è già il sostituto! (Di domenica 30 gennaio 2022) Con l’ufficialità degli arrivi di Gosens dall’Atalanta e di Caicedo dal Genoa, con i reparti di centrocampo e attacco messi a posto da qui fino alla fine della stagione, si guarda ora alla delicata questione rinnovi dove a tenere banco in casa Interista c’è anche la questione relativa a Ivan Perisic. Ivan Perisic InterCome riportato questa mattina da Sportitalia, la società nerazzurra ha intenzione di rinnovare il contratto dell’esterno croato, in scadenza al termine di questa stagione, ma il piano della dirigenza sarebbe comunque quello di una riduzione dello stipendio dagli attuali 5 milioni a stagione a circa 4. Se il giocatore dovesse decidere di andarsene a parametro zero, l’Inter potrebbe allora decidere di lanciarsi su Cambiaso del Genoa. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Con l’ufficialità degli arrivi di Gosens dall’Atalanta e di Caicedo dal Genoa, con i reparti di centrocampo e attacco messi a posto da qui fino alla fine della stagione, si guarda ora alla delicata questione rinnovi dove a tenere banco in casaista c’è anche la questione relativa a Ivan Perisic. Ivan PerisicCome riportato questa mattina da Sportitalia, la società nerazzurra ha intenzione di rinnovare il contratto dell’esterno croato, in scadenza al termine di questa stagione, ma il piano della dirigenza sarebbe comunque quello di una riduzione dello stipendio dagli attuali 5 milioni a stagione a circa 4. Se il giocatore dovesse decidere di andarsene a parametro zero, l’potrebbe allora decidere di lanciarsi su Cambiaso del Genoa. VINCENZO BONIELLO

