Incidente a Gragnano, travolta e uccisa da auto mentre rientra da passeggiata (Di domenica 30 gennaio 2022) Tragedia della domenica a Gragnano, in provincia di Napoli. In via Motta Casa dei Miri una donna di 79 anni è stata travolta e uccisa da una Renault Clio in circostanze ancora da chiarire. L’automobilista è un 46enne di Castellammare di Stabia. Gragnano, domenica di sangue: 79enne travolta e uccisa La vittima, Rita Inserra, stava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 30 gennaio 2022) Tragedia della domenica a, in provincia di Napoli. In via Motta Casa dei Miri una donna di 79 anni è statada una Renault Clio in circostanze ancora da chiarire. L’mobilista è un 46enne di Castellammare di Stabia., domenica di sangue: 79enneLa vittima, Rita Inserra, stava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NapoliToday : #Incidentistradali Tragedia in strada: 78enne travolta e uccisa da un'auto - StabiaChannel : #Cronaca #Gragnano - Incidente in via Motta dei Miri, anziana 79enne perde la vita LEGGI LA NEWS:… - DarioSaut : Incidente a Gragnano, 79enne muore investita da un'auto -