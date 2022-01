Il fantasma che spaventa i reali è pronto a tornare: la regina Elisabetta II prossima “vittima” (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Giubileo di platino della regina Elisabetta II potrebbe essere tormentato dal fantasma della sovrana che portava il suo stesso nome. E’ quanto rivela un cacciatore di fantasmi, che ricorda come molti membri della Famiglia Reale, incluso Giorgio VI (padre dell’attuale regina), hanno confermato di aver ricevuto la visita di Elisabetta I Tudor, che è stata regina d’Inghilterra dal 1558 al 1603, anno della sua morte. LEGGI ANCHE => Scaccia gli spiriti in “smart working”. La medium “libera” le case dai fantasmi tramite Skype L’esperto di fantasmi Miki York sostiene che ora potrebbe essere il turno di Elisabetta II. Attenzioni che il fantasma della sovrana del ‘500 comincerà a riservare all’attuale monarca dal prossimo 6 febbraio, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Giubileo di platino dellaII potrebbe essere tormentato daldella sovrana che portava il suo stesso nome. E’ quanto rivela un cacciatore di fantasmi, che ricorda come molti membri della Famiglia Reale, incluso Giorgio VI (padre dell’attuale), hanno confermato di aver ricevuto la visita diI Tudor, che è statad’Inghilterra dal 1558 al 1603, anno della sua morte. LEGGI ANCHE => Scaccia gli spiriti in “smart working”. La medium “libera” le case dai fantasmi tramite Skype L’esperto di fantasmi Miki York sostiene che ora potrebbe essere il turno diII. Attenzioni che ildella sovrana del ‘500 comincerà a riservare all’attuale monarca dal prossimo 6 febbraio, ...

