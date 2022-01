Il 1° febbraio si celebra il Capodanno cinese e il 2022 sarà l'anno della Tigre. Cosa dice l'Oroscopo cinese per l'amore? Tinder l'ha chiesto a un famoso esperto (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per festeggiare il 1°febbraio il Capodanno cinese. Il 2022 sarà l’anno della Tigre, simbolo di energia, forza, coraggio e ambizione. Decisamente caratteristiche di cui un po’ tutti abbiamo bisogno in questo periodo, non solo nella vita ma anche in amore. Per questo Tinder ha chiesto a Clement Lim, astrologo del Feng Shui di Singapore, le previsioni per il nuovo anno. Capodanno cinese: nell’anno ... Leggi su iodonna (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per festeggiare il 1°il. Ill’, simbolo di energia, forza, coraggio e ambizione. Decisamente caratteristiche di cui un po’ tutti abbiamo bisogno in questo periodo, non solo nella vita ma anche in. Per questohaa Clement Lim, astrologo del Feng Shui di Singapore, le previsioni per il nuovo: nell’...

Advertising

PadovaPh : RT @comunepadova: ?? Il 27 gennaio si celebra il 'Giorno della Memoria', per commemorare tutti coloro che sono stati vittima delle leggi ra… - Paola7460 : RT @chiesadimilano: Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore al tempio, si celebra la Giornata mondiale della Vita consacrata.… - chiesadimilano : Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore al tempio, si celebra la Giornata mondiale della Vita consacra… - messina_oggi : Covid, Papa “Spero che presto riusciremo a superare la prova”ROMA (ITALPRESS) - 'Il 1° febbraio in tutto l'Estremo… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il 1° febbraio in tutto l’Estremo Oriente e in varie parti del mondo si celebra il capodanno lu… -